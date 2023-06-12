الأسرى يقررون إغلاق الأقسام يوم غدٍ الثلاثاء بشكل جزئي كرسالة أولية

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، مساء اليوم الإثنين12/6/2023م، إغلاق كافة أقسام الأسرى يوم غدٍ الثلاثاء بشكل جزئي كرسالة أولية احتجاجًا على سلوك إدارة مستشفى الرملة بحق الأسرى المرضي.

وقالت الحركة الأسيرة في تصريح صحفي:" في ظل تعنت إدارة سجن مستشفى الرملة في الاستجابة لمطالب الأسرى المرضى في سجن الرملة وخصوصًا الأسير المريض وليد دقة ومنعه من التواصل مع أهله بحجج واهية، والتنكيل بالأسرى من خلال منع أصناف عديدة من الطعام، فإن الأسرى في سجون الاحتلال يقررون إغلاق الأقسام يوم غدًا الثلاثاء بشكل جزئي، وذلك كرسالة أولية احتجاجًا على سلوك إدارة مستشفى الرملة".

ويعاني الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة، والمعتقل منذ (38 عاما)، من وضع صحي صعب وخطير، ما يستدعي تكثيف الجهود للإفراج عنه وإنقاذ حياته.

والأسير دقة (62 عاما) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتُقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

ويعد الأسير دقة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ37 عاما، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حكمه عامين ليصبح 39 عاما، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.