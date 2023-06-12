مباشر- تدمير آلية عسكرية أوكرانية بقذيفة روسية حارقة

بثت قنوات إخبارية روسية على التليغرام، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر تعرض آلية عسكرية أوكرانية لاستهداف مباشر في محاور القتال شرقي أوكرانيا، ما أدى لحرقها.

وأظهرت صور الفيديو، التي تم التقاطها بواسطة كاميرا مثبتة على رأس جندي أوكراني وهو يطلق النار باتجاه القوات الروسية في زابوريجيا، لحظة تعرض الآلية لاستهداف بقذيفة روسية.

وتم تدمير العربة بشكل كامل.

بالفيديو التمساح الروسي يحرق الجنزير الألماني والأمريكي في أوكرانيا

وأحبطت القوات الروسية، هجومًا مضادًا لقوات كييف، في وقت سابق هذا الأسبوع، على أطراف مدينة زابوريجيا، ودمرت خلالها دبابات بريطانية وامريكية حديثة، إضافة إلى قتل عشرات الجنود الاوكرانيين.

وتدور معارك عنيفة في القرى والمدن الواقعة في شرق وجنوب أوكرانيا، وفي أغلب هذه المعارك تتمكن القوات الروسية من تحقيق انتصارات على قوات كييف، وتكبدهم خسائر بشرية ومادية.