راصد جوي لـ"فلسطين اليوم": غزة على موعد مع أمطار غزيرة غدا وأجواء خماسينية في الضفة

كشف الراصد الجوي الفلسطيني، عبد القادر صافي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس والأجواء "الخماسينية" التي تتعرض لها البلاد غدًا الثلاثاء.

وقال الراصد الجوي، صافي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "فلسطين تتأثر غدًا الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يصاحبه انخفاض على درجات الحرارة"، مشيرًا إلى أن "الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد والبرق فوق بعض المناطق".

وأضاف أنه "لا يستبعد تساقط البرد مع تحذير من تشكل السيول"، لافتًا إلى أن طبيعة هذه الأمطار غير منتظمة وعشوائية ومتباينة من منطقة لأخرى كونها حالة من عدم الاستقرار إضافة إلى ذلك يتوقع أن تسود أجواء شبه "خماسينية" في قطاع غزة.

وتابع الراصد الجوي: إنه "بحسب قراءات الخرائط الجوية يتوقع أن يكون القطاع له أفضلية في تساقط الأمطار".

ونوه إلى أن تأثير الأجواء "الخماسينية" في المناطق الجبلية والشرقية، غدًا، يعد الأكبر، بينما سيسجل قطاع غزة درجات حرارة منخفضة مقارنة بباقي المناطق الأخرى.

وعن حالة الطقس أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ذكر صافي، أن معظم المناطق سيسود فيها أجواء صيفية اعتيادية.