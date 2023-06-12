ممثل "الجهاد" في لبنان: لا مباحثات هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي

نفى إحسان عطايا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، أن يكون قد طرح على حركته هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عطايا في مقابلة مع موقع قناة الغد: “لم يطرح علينا خلال لقاءاتنا بالمسؤولين المصريين في القاهرة هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح عطايا وهو ممثل حركة الجهاد في لبنان، أن الملفات التي ناقشتها الحركة في القاهرة هي العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والاغتيالات، وضرورة رد المقاومة على أي عدوان إسرائيلي على القطاع، إضافة إلى مشكلة الحصار الإسرائيلي على غزة، وقضايا أخرى متعلقة بالقضية الفلسطينية”.

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي “أننا في حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال: “ليس هناك هدنة كما يقال أو أي تصور في هذا الأمر”، مشددا على أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

وأضاف: “لغة المفاوضات فشلت ونحن حركة مقاومة وسنبقى نقاوم الاحتلال الإسرائيلي، وما يجري في الضفة خير دليل على مواصلة المقاومة”.

وتابع: “المعركة الأخيرة مع الاحتلال ما هي إلا جولة من جولات المواجهة مع الاحتلال”، مضيفا “أننا ماضون في مواجهة الاحتلال حتى تحرير فلسطين”.