3 وفيات لسياح بريطانيين بحريق في مركب سياحي بمصر

لقي ثلاثة سائحين بريطانيين، اليوم الاثنين، مصرعهم باندلاع حريق في مركب سياحي في البحر الأحمر قبالة شواطئ مصر.

وأكدت شركة بريطانية، تدعى "سكوبا ترافل"، مقتل السياح، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ المصرية تمكنت من انقاذ 12 سائحًا آخرين كانوا في عطلة الغوص، و14 من أفراد طاقم زورق "هوريكان".

وأشارت الشركة، إلى أن السائحين الذين توفوا اختاروا عدم الغوص في المياه.

يُشار إلى أن مصادر مصرية، قد أفادت يوم أمس، باندلاع حريق في مركب سيحاي قرب منطقة مرسى عام في جنوب شرق مصر، لافتةً إلى أن الحريق ناجم عن حدوث ماس كهربائي.

تفاصيل حريق في مركب سياحي بمنطقة مرسي علم بمصر