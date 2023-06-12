وسط اقبال كبير.. حركة الجهاد الإسلامي تُطلق مُخيمات "ثأر الأحرار القرآنية"

أطلقت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية اقرأ الخيرية، مخيمات " ثأر الأحرار القرآنية" لحفظ القرآن الكريم كاملاً بالضبط والاتقان، في كافة محافظات قطاع غزة.

وأضح مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي أ. وليد حلس "أبو يحيى" في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اللجنة أطلقت مخيمات" ثأر الأحرار القرآنية" لحفظ القرآن الكريم كاملاً خلال 70 يوماً هي مدة الإجازة الصيفية، بواقع 6 أيام أسبوعياً من الساعة صباحاً 7-12 ظهراً.

وبين حلس، أن اللجنة أطلقت على المخيمات القرآنية أسماء شهداء وقادة معركة "ثأر الأحرار الأخيرة" التي استشهد خلالها ثلة من قادة سرايا القدس والجهاد الإسلامي، لتؤكد على أن البوصلة واحدة، ولتعزيز الوعي بتخلق جيل يقود مشروع المقاومة والتحرير.

وفي تفاصيل المخيمات، بين حلس، أن المخيمات تنقسم لقسمين أولهما مركزي ونوعي سيكون في 25 مخيم موزع على محافظات القطاع يستهدف 1200 مشارك تبلغ أعمارهم من 10-18 عام، موزعين بحيث كل مركز يضم 30 حافظ، من الذكور فقط.

وتهدف هذه المراكز- وفقاً لحلس- لحفظ القرآن الكريم وتخريج ثلة من الحافظين لكتاب الله تعالي بمعدل 7-10 صفحات يومياً، بحيث ينتهي من حفظه حتى نهاية المخيم الصيفي القرآني.

وبين حلس، أنه يُشترط في المشاركين أن يكونوا تابعين لجمعية اقرأ واللجنة الدعوية، ويحفظ مالا يقل عن عشرة أجزاء حتى يستطيع الوصول لحفظ القرآن كاملاً خلال مدة المخيم القرآني.

أما القسم الثاني، فأكد حلس أنه يتوزع على الذكور والإناث ولا يشترط فيه حفظ القرآن بل يشارك لحفظ القرآن، بحيث يمكن تخريج 2500 مشارك في نهاية هذا المخيم، لافتاً إلى أن عمر المشارك في هذه المخيمات سيكون مابين 10-18 عام.

وأشار حلس، إلى أن إطلاق مخيمات "ثأر الأحرار القرآنية" تهدف لتشكيل جيل قرآني واعد يتسلح بالإيمان والعقيدة مع الفهم الصحيح للقرآن الكريم، بالإضافة للتوعية الأخلاقية والتربوية والثقافية والفقهية، خلافاً للترفيه والرحلات والمسابقات.

وبين حلس، أن المخيمات تهدف لتفريغ طاقة الجيل الحالي وهو يمر بمرحلة عمرية خطيرة فيما يفيده وينفعه بدلاً من التفريغ في اللهو، لافتاً إلى وجود اقبال وحماس كبير من المشاركين في هذه المخيمات.

وأشار إلى أن اللجنة الدعوية وجمعية اقرأ أشركت في المخيمات مايقارب من 100 محفظ بحيث يكون في كل مخيم 3 محفظين بالإضافة للمساعدين والمعاونين لهم.

ونوه حلس إلى أن الحركة وبقيادة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة ستنظم مهرجان مركزي كبير لتكريم حفظة القرآن الكريم وتخريج الحفظة، وستقدم هدايا وحوافز قيمة لهم.