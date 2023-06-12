رغم القلق "الإسرائيلي".. إيران تلمح لإبرام صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة

رغم القلق "الاسرائيلي والاتهامات المتواصلة "ألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، بإمكانية إبرام صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني، قوله: "يمكن حدوث تبادل للسجناء مع واشنطن قريبا حال أثبتت الولايات المتحدة حسن النية"، مشيرًا إلى أن إيران "لم تغادر طاولة المفاوضات النووية وأبدينا دائما استعدادنا الجاد للحوار".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده "ستواصل العمل للتوصل إلى اتفاق يحمي مصالح إيران وشعبها ويراعي خطوطها الحمراء".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن هناك تقديرات كبيرة ومتزايدة تفيد بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، أن هناك مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن، رغم تطمينات أمريكية بأن الاتفاق لن يضرر بإسرائيل، ولا داعي للقلق من هذا الاتفاق بالنسبة لتل أبيب.

وزير الحرب "الإسرائيلي"، الجنرال يوآف غالانت، سيلتقي بنظيره الأمريكي لويد أوستن، في دولة أوروبية، يوم الخميس المقبل، على خلفية هذا القلق الذي ينتاب الساحتين السياسية والعسكرية الإسرائيليتين، رغم التطمينات الأمريكية، وفقا ليديعوت .