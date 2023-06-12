أنفو فيديو "فلسطين اليوم" حجاج فلسطين2023-1444

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:02 م
12 يونيو 2023
حجاج غزة.jpg
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