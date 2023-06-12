بالصور فاكهة الغزيين المحبوبة... بريئة من كافة الاتهامات وتـحـقـق اكتفاءً ذاتياً

توقع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة في غزة م. أدهم البسيوني، اليوم الاثنين 12 يونيو 2023، أن ينتج قطاع غزة ما يقارب من 50 ألف طن من البطيخ خلال موسم 2023، وهو ما يُحقق اكتفاءً ذاتياً لأهالي القطاع.

وقال م. البسيوني في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":إن هناك إقبالا كبيراً من أهالي قطاع غزة على شراء فاكهة البطيخ، كونه يتمتع بمذاق حلو وجودة عالية وخال من أي مشاكل وفقاً للمتابعة الحثيثة من وزارة الزراعة وحماية المستهلك والطواقم المختصة الأخرى.

وأوضح أن المساحة المزروعة بثمرة البطيخ تقدر بنحو 5 آلاف دونم موزعة على محافظات قطاع غزة لكنها ترتكز في شمال القطاع بدرجة أولها تليها محافظة خانيونس، مشيراً إلى أن الفاكهة الصيفية تتمتع بجودة عالية ويتم متابعته مراحل نضوجه والمبيدات المستخدمة، لاسيما في المزارع المستدامة.

وقال: "هذه الأيام هي ذروة إنتاج ثمرة البطيخ بأنواعه المتعددة، ويستمر قطفه لأسابيع مقبلة، مضيفا: "ليست لدينا إمكانية لتصديره إلى الضفة أو الخارج، ولو أُتيحت الفرصة لنا سنوسع الأراضي المزروعة بالفاكهة الصيفية".

واشتكى العديد من المواطنين في السنوات الماضية من تعرضهم إلى تسمم جراء تناول فاكهة البطيخ، وهو ما نفته الوزارة بشكل قاطع، مؤكدة أنها محض اشاعات لضرب المنتج الوطني.

ويشار إلى أن "موسم البطيخ له أهمية اقتصادية كبيرة في قطاع غزة، فهو إحدى الفواكه التي يقبل أهالي القطاع على شرائها بكثرة خلال فصل الصيف".

























