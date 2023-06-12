تعرف على الفاكهة الأولى لإنقاص الوزن ؟

نشر موقع Eating Well أن التوت الاراضي أكثر فائدة لفقدان الوزن ، بالمقارنة مع الأطعمة الأخرى، مثل الوجبات الخفيفة اللذيذة والحلويات والمشروبات المحلاة، فإن معظم الفواكه الكاملة تكون غنية بالعناصر الغذائية ومنخفضة السعرات الحرارية.

تتميز الفاكهة بأنها غنية بالألياف والمياه، مما يعني أنها تضيف حجمًا إلى وجبات الطعام، أو بعبارة أخرى يمكن تناول نفس الكمية منها ولكن مع استهلاك سعرات حرارية أقل، وفقًا لما ورد في تقرير صادر عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC.

كبح الجوع

وبحسب نتائج دراسة، أجريت عام 2020 ونُشرت في دورية Nutrients، يمكن أن يساعد تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات في إبطاء معدل ما يتم تناوله من أطعمة، حيث يوفر قضاء الوقت في المضغ العديد من الفوائد، بما يشمل ضبط إشارات الشعور بالجوع والامتلاء.

مزايا التوت الأحمر

إذا كان الهدف هو إنقاص الوزن، فيجب الحرص على تناول التوت، لأنه فاكهة صغيرة حلوة المذاق ومليء بالألياف ومضادات الأكسدة والالتهابات، كما يلي:

غني بالألياف

إن كوبا واحدا من التوت، سواء طازج أو مجمد، يوفر ما يقرب من 10 غرامات من الألياف، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، وهو ما يقرب من ثلث كمية الألياف الموصى بتناولها يوميًا للرجال والنساء. بالإضافة إلى تعزيز فقدان الوزن، تساعد الألياف في الحفاظ على إبطاء عملية الهضم وتمنع الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم للحصول على طاقة أكثر ثباتًا طوال اليوم.

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