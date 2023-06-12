بالفيديو طلبة التوجيهي: اختبار اللغة الإنجليزية صعب وغير مباشر ويحتاج لوقت وجهد

تذمر طلبة الثانوية العامة –التوجيهي- 2023 في قطاع غزة، اليوم الاثنين 12 مايو 2023، من صعوبة اختبار اللغة الإنجليزية "ورقة أولى"، مؤكدين أن الأسئلة وُضعت بشكل غير مباشر وبعضها من خارج المنهج، وتحتاج إلى جهد ووقت كبيرين للإجابة عليها، كما إنها لا تُراعي الفروقات الفردية.

وأعرب الطلبة "فرع الأدبي" عن أملهم أن تأتي أسئلة اختبار اللغة الانجليزية الورقة الثانية مباشرة وأكثر سهولة.

وأقدمت بعض المدارس في قطاع غزة على تمديد الوقت المُحدد للاختبار من الوزارة ما يدل على صعوبة الامتحان وطول أسئلته.

وقال إحدى طالبات الثانوية العامة: إن الاختبار كان دقيقاً جداً ويحتاج إلى تركيز وجهد كبيرين خاصة في الفقرة الخارجية، مضيفا: "الأسئلة من داخل المنهج لكنها وُضعت بشكل غير مباشر".

واستدركت الطالبة: "استنفذت الوقت حتى آخر دقيقة لأتمكن من حل الأسئلة، لأنها تحتاج إلى جهد وتركيز كبيرين".

وقال طالب آخر: إن الامتحان ليس سهلاً، وأجواء الامتحان ليس جيدة، والوقت لم يسفعنا لحله، الأسئلة كثيرة وتحتاج إلى وقت أطول".

وأضافت طالبة أخرى، أن اختبار اللغة الإنجليزية ورقة أولى كان صعباً جداً، لم يراع الفروقات الفردية بين الطلبة، ولا يُمكنه حل الأسئلة سوى الطلبة المتميزين".

وتابعت: "الأسئلة الخارجية فاقت عن التي وضعت من داخل المنهج".

وقالت طالبة أخرى: إن أسئلة الامتحان جاءت بشكل غير مباشر ة، ولا تُراعي الفروقات الفردية، ما زاد من توتر الطلبة"، معربة عن أملها أن تكون أسئلة الورقة الثانية أكثر سهلة ومباشرة".

وتوجَّه صباح يوم الأربعاء الماضي 87,817 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات الوطن لتقديم امتحانات الثانوية العامة 2023 "التوجيهي" من بينهم نحو 38.880 في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الثانوية العامَّة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري يونيو/ حزيران 2023.