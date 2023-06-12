حقيقة فوران ماء زمزم في الكعبة المشرفة

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء في مصر حقيقة الأنباء عن فوران نبع زمزم في الكعبة المشرفة في يوم معين من السنة كما تحدث عن بعض الحقائق بشأن عدم طيران الطيور فوق بيت الله الحرام .

وقال جمعة أن "بيت الله الحرام ليس في حاجةٍ إلى آياتٍ حسية، بل الآيات التي تكتنفه ترجع إلى هداية العالمين، فهو هدىً للعالمين" .

ونفى ان يكون هناك تفاوت في فوران بئر زمزم سواءا يوم الخامس عشر من شعبان او غيره مشيرا الى "أنها لا تختلف في دفعها للماء من يومٍ إلى يوم".

وبشان طيران الطيور فوق الكعبة الشرفة من عدمه فقد شدد على أن الطير يطير فوقها، أو أنه ليزرق الزرق في بيت الله الحرام .. في حين أنه يفعل ذلك، واشار الى قول الله تعالى : {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ (آل عمران:97)}، وكثير من الناس يحب أن تكون الآيات البينات آيات حسية.