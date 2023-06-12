السعودية تعلن وصول أول فوجين من حجاج روسيا وأوزبكستان إلى مكة

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، وصول أول فوجين من حجاج روسيا وأوزبكستان إلى مكة المكرمة، مساء أمس، حيث استقبلتهم شركة مطوفي حجاج الدول العربية.

وذكرت وكالة "واس" أن عدد أفراد أول فوجين من حجاج دولة روسيا وأوزبكستان بلغ 500 حاج ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني قوله بأن إثراء تجربة الحاج يعد أحد أهم الأهداف التي تسعى شركات الطوافة.

وأكد معاجيني أن الشركة تسعى بإمكانياتها وكوادرها البشرية المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات حتى ينعم ضيوف الرحمن بأداء النسك بيسر وسهولة وراحة وأمان.

من ناحية أخرى، أعرب الحجاج القادمين من روسيا وأوزبكستان عن شكرهم وتقديرهم للحكومة السعودية على توفير أفضل وأرقى الخدمات للحجاج، مشيدين بما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال والتي تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء مناسك فريضة الحج.