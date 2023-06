بالفيديو دمار بانهيار جزء من طريق سريع في "فيلادلفيا" الأمريكية

انهار جزء من طريق سريع في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ما أدى إلى دمار كبير في المنطقة.

وأكدت السلطات في فيلادلفيا انهيار قسم من طريق "آي-95" السريع وهو من أهم الطرق وأكثرها استخداما في شرق البلاد، مشيرة إلى اندلاع حريق من دون التسبّب بوقوع ضحايا، حسبما أفاد موقع "6abc".

وتداولت محطات التلفزيون لقطات جوية أظهرت سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق، بالإضافة إلى سقوط جزء من الطريق يضم أربعة خطوط على طريق أقل استخداما تحته.

وصرحت المتحدثة باسم مدينة فيلادلفيا، سارة بيترسون، بأن الحريق تسبب في انهيار طريق "آي-95 " السريع.

بدوره، قال المسؤول بخدمة الإطفاء في فيلادلفيا، ديريك بومر: إنّ عناصر الإطفاء "وصلوا إلى مكان الحادث واكتشفوا حريقا ضخما مصدره سيارة.

تكمن خطورة الحادث في أهمية الطريق السريع "آي-95" إذ يعتبر شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويمتد بطول ثلاثة آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرق البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرق، وقد يضطر المسؤولون لإغلاق الطريق لأسابيع لإعادة إصلاحه.

I-95 COLLAPSE AFTERMATH: New video from SKYFOX shows crews surveying the damage after a tanker truck fire caused portions of the major roadway to collapse in Philadelphia Sunday morning.



DETAILS: https://t.co/urEat9edfZ pic.twitter.com/TxsNOm1y1C