ما هو شوكولامو نضال الأحمدية- طريقة تحضير الشوكولامو مكونات الشوكولامو، على مدار اليومين الماضيين، تصدرت كلمة شوكولامة مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بات عليها البحث بالملايين، وذلك بعدما أصدرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية كلمة شوكولامو ضمن تصريحات أصدرتها تخص فيها السوريين واللبنانيين، لذلك انتشر المقطع وتكثف البحث عن معنى كلمة شوكولامو، وهو ما سنرفقه لكم في هذه المقالة.

ما هو شوكولامو

ما هو شوكولامو، هو ألذ أنواع الحلويات الباردة، فهو عبارة عن بوظة من الشوكولا مغطاة بطبقة كريمة كثيفة، ومغطاة بصوص الشوكولا، وقطع البسكويت الصغيرة، بالإضافة إلى البندق. ومن الجدير بالذكر، أنها حلوى مفضلة لدى الجميع لما تمتلكه من سعرات حرارية عالية نتيجة احتوائه على الحليب والمكسرات والشوكولا، كذلك لكون تحضيره سهل وسريع يمكن أن يتم في المنزل بوقت قصير، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ما هو شوكولامو- طريقة تحضير الشوكولامو مكونات تحضر الشوكولامو.

ما قصة شوكولامو نضال الأحمدية

ما قصة شوكولامو نضال الأحمدية الإعلامية اللبنانية، أثار مصطلح "الشوكولامو" مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا بعدما أطلقته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، إذ قالت في إحدى حلقاتها أنها ذات مرة قالت لأحد "أعطيني بليز قطعة شوكولامو، فرد عليها وفق قولها شو؟ دلالة على تعجبه من المصطلح، فردت عليه الأحمدية: والله ما بعرف هيدا مش مترجم بالعربي" وفق لهجتها اللبنانية، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو: شوكولا مو نضال الاحمدية

شوكولا مو نضال الاحمدية، هذه القصة والجمل أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبرها الجمهور اللبناني والسوري نوعا من العنصرية، بعدما أطلقت الأحمدية جمل استهزاء رداً على عدم فهم أحد الباعة مصطلح "شوكولامو"، لذلك تصدر هذا المصطلح محركات البحث ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي العربي، متخطيا حدود سوريا ولبنان، أما عن مكونات الشوطولامو فهو يتكون من : مكونات شوكولامو، بوظة، كريمة شانتيه، ثم حليب، صوص شوكولا، بسكويت بالشوكولا أو بسكويت سادة، كذلك البندق، وإلى هنا ننتهي من صياغة مقالة حملت عنوان، ما قصة الشوكولامو الإعلامية نضال الأحمدية، ما هو شوكولامو نضال الأحمدية- طريقة تحضير الشوكولامو مكونات تحضر الشوكولامو