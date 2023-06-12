بعد عودته لغزة: الدعليس يودّع الفوج الأول من حجاج القطاع

ودّع رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، اليوم الاثنين 12/6/2023، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة أثناء تواجدهم في صالة معبر رفح البري قبل توجّههم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وأكّد الدعليس أنّ متابعة العمل الحكومي وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة قد بذلت جهدًا جبَّارًا من أجل تسهيل وتيسير سفر حجاج بيت الله الحرام، لافتًا إلى أنّ ذلك انعكس بشكل إيجابي على الحجاج الذين أبدوا ارتياحهم وتقديرهم للجهود الحكومية.

وتمنّى رئيس متابعة العمل الحكومي للحجاج سفرًا سهلًا ووصولًا سالمًا وحجًا مبرورًا، مؤكّدًا أن فلسطين وحجاجها يستحقون كل خير.

جدير بالذكر، أن اليوم خرجت أول وفود حجاج قطاع غزة إلى الديار الحجازية لإتمام مناسك الحج للعام الحالي، حيث يستمر سفر الحجاج بدءاً من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، بواقع ثلاث رحلات يومياً.

وكان الدعليس، عاد إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري صباح اليوم، مختتماً زيارة عمل ناجحة لجمهورية مصر العربية استمرت عدة أيام، بحث خلالها العديد من قضايا الاهتمام المشترك مع المسئولين المصريين.

وفور وصوله لمعبر رفح، شارك الدعليس في وداع الفوج الأول من حجاج قطاع غزة، كما إطلع على ترتيبات وإجراءات مغادرة الحجاج، واستمع إلى شرح من إدارة المعبر حول عمل المؤسسات الحكومية المختصة وفي مقدمتها: الأوقاف والداخلية والصحة وهيئة المعابر والحدود، لتسهيل سفر الحجاج وخدمتهم، وإنهاء إجراءات مغادرتهم في أسرع وقت.

كما قام رئيس متابعة العمل الحكومي بزيارة بيت عزاء شهيد الواجب الوطني خالد مصلح، وتقديم واجب العزاء لذويه، وأكد في حديثه لوالد الشهيد على أن اليد التي امتدت لتمس بأمن مجتمعنا وتعتدي على رجال الأمن هي آثمة وتخدم مخططات الاحتلال، مشددا على أن هذه الجريمة النكراء لن تمر دون عقاب المجرم ونيله الجزاء العادل.

وأشاد الدعليس بجهود وزارة الداخلية -قيادة وجندا- في حفظ الأمن وفرض النظام وإنفاذ القانون، موضحا أن هذه التضحيات لن تضعفها وإنما تزيدها إصرارا وعزما في أداء واجبها تجاه أبناء شعبنا.