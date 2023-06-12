الدعليس يودّع الفوج الأول من حجاج قطاع غزة

ودّع رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، اليوم الاثنين 12/6/2023، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة أثناء تواجدهم في صالة معبر رفح البري قبل توجّههم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وأكّد الدعليس أنّ متابعة العمل الحكومي وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة قد بذلت جهدًا جبَّارًا من أجل تسهيل وتيسير سفر حجاج بيت الله الحرام، لافتًا إلى أنّ ذلك انعكس بشكل إيجابي على الحجاج الذين أبدوا ارتياحهم وتقديرهم للجهود الحكومية.

وتمنّى رئيس متابعة العمل الحكومي للحجاج سفرًا سهلًا ووصولًا سالمًا وحجًا مبرورًا، مؤكّدًا أن فلسطين وحجاجها يستحقون كل خير.

جدير بالذكر، أن اليوم خرجت أول وفود حجاج قطاع غزة إلى الديار الحجازية لإتمام مناسك الحج للعام الحالي، حيث يستمر سفر الحجاج بدءاً من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، بواقع ثلاث رحلات يومياً.