الإسلامية العالمية الماليزية تُكرم بالميدالية الذهبية محاضر فلسطيني من قطاع غزة

كَرَمت كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية في الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية بالميدالية الذهبية، الدكتور إياد محمد عيد، المحاضر في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، على ابتكاره أفضل برنامج تدريسياً لعام ٢٠٢٢.

والجدير ذكره، أن د. عيد عمل ومنذ عام ٢٠١٦ على ابتكار هذا البرنامج بهدف تطوير قدرات الطلبة في درجة البكالوريوس، ليصبحوا باحثين منتجين للمعرفة كنظرائهم من طلبة الدراسات العليا، وليسوا متلقين لها في قاعات المحاضرات فقط.

ولقد ناقش د. عيد برنامجه الأكاديمي في المؤتمرات الدولية، ونشر المقالات في المجلات الأكاديمية الدولية المحكمة، والتي بشر من خلالها بإمكانية الارتقاء بمستوى الطلاب الجامعيين، خصوصاً في ظل السهولة المتاحة للوصول للمعلومة الصحيحة، عبر شبكات الإنترنت الأكاديمية التي توفرها مؤسسات التعليم العالي.

ولقد استطاع د. عيد إثبات صحة أطروحته بعد العديد من محاولات التجريب على طلبة البكالوريوس، فتمكن من نشر أول كتاب بحثي بعنوان "خلدونيات" في عام ٢٠٢٢، والذي يحتوي على أحد عشر مقالاً أكاديمياً جميعها مكتوبة بأقلام طلبة البكالوريوس.

كما وتمكنت إحدى طالباته من تركيا، من نشر مقالاً أكاديمياً في إحدى المجلات الأكاديمية المحكمة. ومن ثم تلتها طالبة ماليزية، والتي تمكنت من تحقيق الطفرة في تدعيم البرنامج، حيث نشرت ثلاث مقالات أكاديمية في ثلاث مجلات أكاديمية محكمة، كما وشاركت الطالبة في أحد المؤتمرات الدولية.

ويعكف د. عيد حالياً على كتابة كتابه الجديد بعنوان، "دور العقل في خدمة الإنسانية من منظور علم الاجتماع الإسلامي والغربي"، ويتناول الكتاب الخطوات الأكاديمية التي استخدمها في عملية ابتكار برنامجه الأكاديمي.

وبناءً على النجاح الذي حققه البرنامج الأكاديمي، فلقد تم تسجيل البرنامج كبراءة اختراع تحت اسم د. عيد لسبعين عاماً قادمة، وحالياً ينتظر الأخير صدور الشهادات الثبوتية.

كما ويطمح د. عيد أن يتم اعتماد البرنامج ضمن مؤسسات التعليم العالي، لتحقيق طفرة أكاديمية من خلال الارتقاء بمستوى طلبة البكالوريوس. وعليه فقد منحت كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية د. عيد الميدالية الذهبية كأفضل برنامج تدريسي أكاديمي بتكراً لعام ٢٠٢٢.