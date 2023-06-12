موعد وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى 2023-1444 في فلسطين والدول العربية

موعد وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى 2023-1444، يبحث معظم المسلمون عن موعد وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك 1444-2023، وفي هذا الصدد حدد المركز الفلكي الدولي موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك إضافة إلى وقفة عرفة، إذ قال المركز الفلكي الدولي في بيان صحفي صدر عنه: ""ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو 2023"، وترفق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الرسمي لوقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك 2023-1444 هـ وفق المراصد الفلكية الدولية والعربية.

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، المسلمون في جميع بقاع الأرض يحتفلون بعيد الأضحى المبارك لأنه مناسبة إسلامية فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، لهذا يهتمون بالبحث عن موعد وقفة أول يوم عرفة وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023-1444، وقال المركز الفلكي الدولي: إنه في يوم 18 يونيو المقبل رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك".

موعد قدوم عيد الأضحى المبارك 2023

موعد قدوم عيد الأضحى المبارك 2023، المواقع ووكالات الأنباء العالمية والعربية والدولية تتحدث من الآن عن موعد قدوم عيد الأضحى المبارك، لأنها مناسبة تهم جميع المسلمين على وجه الأرض، إذ قال موقع سى إن إن الأمريكي باللغة العربية انه "بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 18 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة".

متى وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك 2023- 1444

متى وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك 2023- 1444، قال المركز الفلكي الدولي إنه في يوم 18 يونيو المقبل رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وإلى هنا نختم مقالتنا التي حملت عنوان: موعد وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى 2023-1444 في فلسطين والدول العربية.