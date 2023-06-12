جرافات الاحتلال تهدم 5 مساكن في عرعرة بالنقب

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الاثنين 12/6/2023، 5 مساكن لعائلة الغول في ضواحي قرية عرعرة النقب.

تنفيذ أوامر الهدم، اليوم جاء كخطوة أخرى من خطوات الحكومة "الإسرائيلية" ومن مخططات لتضييق الخناق على المواطنين العرب في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وتشريدهم من بيوتهم وأراضيهم، دون أن تعرض الحكومة أيّة حلول، إضافة إلى شح الميزانيّات وعدم توفرها لإنشاء مشاريع من أجل تعزيز البلدات العربيّة في النقب.

وعقب النائب وليد الهواشلة على هذا الهدم بالقول إنه "هدم وحشي على أقلّ تعبير. هذه الحكومة تتعامل مع العربي كعدوّ، وليس غريبًا أن تهدم بيوت مواطنين آمنين في بيوتهم، دون الأخذ بعين الاعتبار الأطفال ولا كبار السنّ والمرضى. أيّ حكومة تحترم نفسها لا يمكن أن تبقي مواطنيها يلتحفون السماء، هذه جريمة بكلّ الأعراف الإنسانيّة، من مركّبات حكوميّة انعدمت فيها الإنسانيّة".

المصدر : عرب 48