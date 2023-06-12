الذكرى الـ 35 لاستشهاد المجاهد سائد الحايك

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

كان مخيم عين السلطان بمدينة أريحا على موعد مع فارسه سائد محمد الحايك لعائلة مجاهدة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة، وقد تلقى تعليمه في مدارس المخيم، وتميز بهواية الرسم والإبداع فيه.

عشق فارسنا الوطن وحب فلسطين منذ صغر سنه، ومن المواقف التي سجلت له وهو بعمر السادسة عشر من عمره أنه رفض حمل البطاقة الشخصية، كونها تحمل شعار الكيان الصهيوني الأمر الذي دفع الاحتلال لفرض غرامة على عائلته.

شهيدًا على طريق القدس:

بتاريخ 12 يونيو عام 1988م كان فارسنا على موعد مع الشهادة، فأثناء عودته من مدرسته مع رفاقه اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، حيث أطلق الجنود النار بشكل مباشر تجاههم ما أدى إلى إصابته بعدة رصاصات أدت لارتقائه شهيدًا على الفور.