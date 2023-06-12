وفد عسكري "إسرائيلي في القاهرة لمواصلة التحقيق بعملية الحدود التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفد عسكري "إسرائيلي"، لمواصلة التحقيق المشترك مع القوات المصرية بشأن الهجوم المسلح الذي نفذه جندي مصري، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود "إسرائيليين".

قائد المنطقة الجنوبية الجنرال الإسرائيلي، أليعزر طولدنو وصل أمس القاهرة، يرافقه كل من؛ رئيس وحدة "تيفل" العميد أفي دفرين، ورئيس وحدة التشغيل في قسم الاستخبارات العقيد "ج"، واجتمع الثلاثة مع مسؤولين في الجيش المصري، وواصلوا "التحقيق المشترك" في حادث تسلل جندي مصري عبر الحدود وقلته ثلاثة جنود إسرائيليين قبل أكثر من أسبوع.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال "لقد بدأ التحقيق المشترك في يوم الحادث/ عندما تفقد وفد يضم مسؤولين كبار في الجيش المصري لموقع الحادث (على الحدود مع فلسطين المحتلة)، حيث يتواصل التحقيق المشترك في هذه الأيام".

وفي 3 حزيران/ يونيو، أعلن عن استشهاد الجندي المصري محمد صلاح إبراهيم (22 عاما)، بعد أن تمكن من اخترق الحدود والاشتباك مع القوات الإسرائيلية وقتل ثلاثة جنود