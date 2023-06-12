أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 12 يونيو 2023- استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم، مع هدوء التعاملات في الأسواق العالمية.

سعر غرام الذهب في السعودية

واستقر سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية عند مستوى 236.31 ريال ( 63 دولارا ) بحسب منصة "goldprice"

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر والعلامة التجارية.

وبقي سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم على مستوياته السابقة عند 206.77 ريال(55.15 ريال).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 177 ريالا (47.26 دولار).

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خلال شهر مايو/أيار الماضي استمرت معنويات المستثمرين في التحسن على الرغم من انخفاض أسعار الذهب تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي عن استمرار ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار العالمية في الذهب.

تزايدت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار في الذهب بمقدار 19 طنا من الذهب بقيمة 1.7 مليار دولار خلال شهر مايو/أيار، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه التدفقات الداخلة إلى الصناديق الاستثمارية.

يأتي هذا بعد خروج تدفقات كبيرة من صناديق استثمار الذهب في كل من يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ليصبح بعدها سوق الذهب إيجابياً في ظل قوة الأسعار خاصة في مايو/أيار الذي شهد تسجيل مستوى تاريخي للذهب عند 2080 دولارا للأونصة.

بالرغم من ذلك فقد انخفض إجمالي الأصول المدارة بشكل طفيف في مايو/أيار وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي بنسبة 0.4% إلى 220 مليار دولار بسبب تراجع أسعار الذهب مؤخراً والذي شهد انخفاضا بنسبة 0.9% مقارنة مع متوسط السعر في أبريل/نيسان الماضي.

أسعار الذهب الجديد في السعودية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 253.44 ريال لعيار 22 وفقا لمنصة "goldprice"، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 243.99 ريال.

وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 237.49 ريال.

أسعار الذهب المستعمل في السعودية

سجل سعر غرام الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 211.62 ريال، بينما سجل 201.77 ريال للغرام من عيار 21، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 172.23 ريال.

سعر السبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام.

سعر السبيكة الذهب 10 غرامات في السعودية

وتراجع سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات إلى 2,429.25 ريال سعودي (647.80 دولار).

سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة 20 غراما

سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا 4,825.42 ريال سعودي (1,286.78 دولار).

سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة أوقية

يبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية 7,177.81 ريال سعودي (1,914.08 دولار)، والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.

سعر السبيكة الذهب في السعودية 50 غراما

بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية 11,980.84 ريال سعودي (3,194.8 دولار).

سعر السبيكة الذهب في السعودية 1 كيلو غراما

سجل سعر سبيكة الذهب زنة 1 كيلوغرام نحو 237,962.73 ريال سعودي (63,456.73) دولار.