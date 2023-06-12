إجراءات "إسرائيلية" جديدة على الحدود المصرية

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 12/6/2023، عن إجراءات "إسرائيلية" جديدة اتخذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على الحدود المصرية.

وكان جندي مصري يدعى محمد صلاح إبراهيم ويبلغ من العمر 22 عاماً، نفذ قبل أسبوع عملية بطولية حيث قتل ثلاثة جنود "إسرائيليين" قبل أن يستشهد إثر اشتباك بعد عبوره الحدود بين مصر والاحتلال.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، أن الإجراءات الجديدة على الحدود المصرية تضمنت منع الاقتراب من السياج.

ولفتت إلى أنه في حال ورود بلاغ عن أي تحرك غير معتاد لجندي مصري، يتم التعامل مع أنه هجوم محتمل، ويجب فوراً لبس الخوذة والاستعداد لإطلاق النار.

وادعت الإذاعة، أن الافتراض الحالي لدى جيش الاحتلال، أن الجنود المصريين لم يعودوا محل ثقة وما حصل من شرطي مصري واحد قد يتكرر مرة أخرى.