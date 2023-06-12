بالفيديو منتخب الأوروغواي يُتوج بطلاً لكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه

توج منتخب الأوروغواي بلقب بطل كأس العالم بكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً) على حساب نظيره الإيطالي، بفوزه عليه (1-0) في النهائي الذي جمعهما مساء الأحد، في الأرجنتين.

ويدين منتخب الأوروغواي بالفضل في انتصاره التاريخي، لمهاجمه لوسيانو رودريغيز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له في الوقت القاتل، بحلول الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد "سيوداد دي لا بلاتا - Estadio Ciudad de La Plata" بمدينة لا بلاتا الأرجنتينية.

ورفع منتخب الأوروغواي لأول مرة في تاريخه، كأس العالم بكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً).

في المقابل، فشل المنتخب الإيطالي في تذوق طعم الفوز بكأس العالم.

🏆 𝗨𝗡𝗔 𝗩𝗨𝗘𝗟𝗧𝗔 𝗔𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢



¡Somos campeones del Mundial 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬!#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/7NEkpBCyZr — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 11, 2023