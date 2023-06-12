بالفيديو منتخب الأوروغواي يُتوج بطلاً لكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:37 ص
12 يونيو 2023
منتخب الأوروغواي للشباب
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توج منتخب الأوروغواي بلقب بطل كأس العالم بكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً) على حساب نظيره الإيطالي، بفوزه عليه (1-0) في النهائي الذي جمعهما مساء الأحد، في الأرجنتين.

ويدين منتخب الأوروغواي بالفضل في انتصاره التاريخي، لمهاجمه لوسيانو رودريغيز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له في الوقت القاتل، بحلول الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد "سيوداد دي لا بلاتا - Estadio Ciudad de La Plata" بمدينة لا بلاتا الأرجنتينية.

ورفع منتخب الأوروغواي لأول مرة في تاريخه، كأس العالم بكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً).

في المقابل، فشل المنتخب الإيطالي في تذوق طعم الفوز بكأس العالم.

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