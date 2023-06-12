مصر : طلاب الثانوية العامة يتوافدون لتقديم أول أيام امتحانات التوجيهي التربية الدينية

توافد طلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين 12/6/2023 لأداء الامتحان في مادة التربية الدينية بداية من التاسعة صباحا في أول أيام الثانوية العامةً، وظهر الطلاب مطمئنين وفرحين، حيث إن امتحان اليوم مواد لا تضاف إلى المجموع، وأيضا أسئلة بسيطة جميعها ستكون اختياراً من متعدد، ويؤدى الطلاب امتحان التربية الدينية والوطنية كمواد نجاح ورسوب ولا تضاف إلى المجموع الكلي للثانوية العامة.

الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكل أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).