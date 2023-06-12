لابيد يدلي بشهادته في محاكمة نتنياهو في ملف 100

يدلي صباح اليوم الإثنين 12/6/2023، رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بشهادته أمام المحكمة المركزية في القدس ضمن محاكمة رئيس وزراء الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو في القضية المعروفة اعلاميًا بملف 1000.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربيةـ، فإن شهادة لابيد ستتمحور حول فترة تولية حقيبة المالية حينما رفض طلب نتنياهو تمديد سريان قانون الاعفاءات الضريبية للعائدين من الخارج بهدف منح امتيازات لصديقه رجل الأعمال الثري أرنون ميلتشين، والإبلاغ عن دخله خارج إسرائيل إلى ضريبة الدخل.

ويسعى الإدعاء العام من وراء شهادة لابيد إثبات التهم المنسوبة إلى نتنياهو في هذا الملف حول تلقيه الهدايا من ميلتشين.

ووفقًا للائحة الاتهام، ميلتشين هو من بادر بالاتصال بوزير المالية يائير لابيد آنذاك عن طريق محاميه بطلب يجيز لوزير المالية تمديد الإعفاء الضريبي شخصيًا للمقيمين العائدين لمدة عشر سنوات إضافية، حيث كان ميلتشين حينها مقيمًا عائدًا، غير أن لابيد أبدى تحفظه من الطلب، موضحًا أنه لا ينوي فعل ذلك من أجل منح ميلتشين هذا الامتياز.