10 قتلى وإصابات بانقلاب حافلة ركاب في أستراليا

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، إثر انقلاب حافلة تقل ركاباً جنوب شرق أستراليا.

وقالت شرطة مدينة "نيو ساوث ويلز" الأسترالية: إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة مروحية ومركبات الإسعاف.

ووفق بيان الشرطة، فقد تم تحويل سائق الحافلة إلى المستشفى تحت حماية الشرطة لتلقي العلاج، وما زال جهاز الطوارئ الأسترالي يعمل في موقع الحادث. كما فُتح تحقيق من قبل الشرطة للكشف عن أسباب الحادث.

يذكر أن استراليا شهدت حوادث مشابهة في الأشهر الأخيرة، إذ تعرضت حافلات مدرسية لحوادث اصطدام مميتة.

في أوائل يونيو، تصادمت حافلة مدرسية مع جمال في ولاية كوينزلاند، مما أدى إلى وفاة السائق. وقبل ذلك، في منتصف مايو، انقلبت حافلة مدرسية في فيكتوريا بعد تصادمها مع شاحنة قلابة، مما أسفر عن إصابة 18 طفلاً.