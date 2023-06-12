شاهد | أهداف وملخص مباراة الأهلي على الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:38 ص
12 يونيو 2023
شاهد | أهداف وملخص مباراة الأهلي على الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا 2023
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حقق نادي الأهلي المصري فوزًا على الوداد المغربي، اليوم الاحد 11-6-2023، في مباراة جمعتهما في نهائي دوري ابطال افريقيا.

ولعب الفريقين الافريقيين، مباراتهما التي شاهدها الملايين من المتفرجين في الوطن العربي، على ملعب استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وانتهت هذه المباراة، بفوز الأهلي على الوداد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وهذا الفوز، منح الأهلي، لقب الحادية عشر في الحصول على لقب الدوري، خلال مسيرته الكروية.

 اهداف مباراة الأهلي على الوداد اليوم الاحد 11-6-2023

 

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