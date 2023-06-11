أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 12-6-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:42 م
11 يونيو 2023
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يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات بصورة كبيرة عن أسعار الذهب في الأردن، وهي من الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام عدد كبير من الناس، وهم يبحثون بشكل كبير عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية.

ولذلك نحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب في الأردن، وأي تغييرات قد تطرأ عليها تبعاً للأسواق العالمية، وهنا نقدم لكم موضوع: أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 12-6-2023.

وقد شهدت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الإثنين 12-6-2023، استقرارا في الأسعار.

عيار الذهب                                          السعر بالدينار        

الذهب عيار 24                                     44.72  

الذهب عيار 21                                    39.13

الذهب عيار 18                                    33.54

الذهب عيار 14                                    26.09 

الذهب عيار 12                                    22.36

اسعار أوقية الذهب                                 1.391

اسعار جنيه الذهب                                 313.06

اسعار كيلو الذهب                                 44.722

 

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