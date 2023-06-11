عيار 21 - سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 21-6-2023 بالدولار الليرة

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين 12-6-2023 ، ويجدد فريق فلسطين اليوم الاخباري مقالاته التي نعكف على نشرها ونضع فيها أسعار الذهب في سوريا لحظة بلحظة كما هو الحال هنا حيث رأى الموقع عمليات بحث على جوجل الشهير يريد من خلالها الباحثون وهم من تجار وباعة ومستهلكين ومهتمين ويطلب من حضراتكم الان المواصلة في قراءة ما يلي وهو الآتي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 12-6-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 495,000، ومبيع: 500,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 500,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 495,000 ، مبيع: 500,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 500,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 487,000 ، مبيع: 490,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 492,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 489,000 ، مبيع: 492,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 494,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا لحظة بلحظة

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو الآتي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 554,286 وشراء 553,143 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 508,095 وشراء 507,048 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 485,000 وشراء 484,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 415,714 وشراء 414,857 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 323,333 وشراء 322,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 277,143 وشراء 276,571 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,238,286 وشراء 17,202,743 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,880,000 وشراء 3,872,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 554,285,714 وشراء 553,142,857 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها فريق الموقع على نشر تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين 12-6-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .