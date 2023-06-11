يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في السعودية، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار الذين يبحثون عنها باستمرار عبر محركات البحث العالمية.

ولذلك نقدم لكم بشكل دائم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كل ما يخص سعر الذهب في السعودية والتغييرات التي تطرأ عليه وعلى أسعاره وفقاً للتحولات في الأسواق العالمية.

وبحسب الأسعار فقد استقر سعر الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 12-6-2023، بالتزامن مع استقرار سعر الذهب في مصر داخل سوق الصاغة.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 12-6-2023

عيار الذهب دولار أمريكي ريال سعودي

عيار 24 63.04 236.44

عيار 22 57.79 216.74

عيار 21 55.16 206.89

عيار 18 47.28 177.33







