تحميل دعاء السفر إلى الحج بصيغة pdf - ادعية وصول الحجاج لبيت الله الحرام

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دعاء السفر إلى الحج مستجاب بصيغة pdf

ولقد وضعنا لكم بعد هذه المقدمة على الفور دعاء السفر إلى الحج مستجاب ويترتب عليكم في قراءة ما يلي

أولا: في الدعاء الأول "اللهم ارزقنا وارزق كل مسلم يريد أن ينال زيارة بيتك، اللهم إني أستودعك كل الحجاج المسلمين، اللهم تقبل دعائهم، اللهم اجعل حجهم سهلًا، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين إنك بالإجابة قدير".

ثانيا: في الدعاء الثاني "اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وأنت راضٍ عنا وارزقنا حسن الخاتمة وأدخلنا جنة الفردوس مع الأبرار وأجرنا من النار أنا وكل من قال آمين يا رب العالمين".

ثالثا: في الدعاء الثالث "أسأل الله أن يتقبّل من كل الحجاج دعائهم وصلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن وأن يرزقنا الذهاب إلى الحج يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك بالإجابة قدير".

دعاء السفر إلى الحج مكتوب

كما ووضعنا لكم باقي ادعية السفر إلى الحج وهي التالي :

أولا: في الدعاء الأول : "اللهم لك الحمد لا إله إلّا أنت المنّان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حيّ يا قيّوم أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقني زيارة بيتك الحرام عاجلًا غير آجل وزيارة قبر رسولك -صلّى الله عليه وآله وسلّم- يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك بالإجابة قدير".

ثانيا: في الدعاء الثاني من السفر إلى الحج ، "اللهم إني أسألك بفضلك ومنتك، أن تمن علينا بزيارة بيتك الحرام والحج فيه، وأن تقدر لنا القيام بالطواف والوقوف بعرفات، وزيارة قبر نبيك المصطفى -صلّى الله عليه وآله وسلّم- يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك بالإجابة قدير".

ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللهم إني أسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لفائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إني أعوذ بك من عذاب يوم الدين.

رابعا: في الدعاء الرابع ، اللهم إني اعوذ بك من أن أَظلم أو أُظلم أو أعتديُ أو ويعتدى علي أو اكتسب خطيئة أو ذنبًا واغفر لي ذنوبي كلها أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.

خامسا: في الدعاء الخامس ، اللهُم إني أسألك الفوز في القضاء ونُزُل الشهداء وعيش السعداء وحياة الأتقياء والنصر على الأعداء اللهم يا ذا الركن الشديد والأمر الرشيد أسألك لأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد .

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فضائل الحج

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات فضائل الحج وهي : أولا :فضل الأعمال أو من أفضل الأعمال

ثانيا: من فضائل الحج انه مغفرة الذنوب .