دعاء السفر إلى الحج مكتوب ومستجاب بصيغة pdf - فضائل الحج

دعاء السفر إلى الحج مكتوب ومستجاب بصيغة pdf ، وقام فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي نجيب فيها عن كامل التفاصيل لا سيما ان عمليات البحث عليها لم تتوقف لحظة ما من قبل آلاف الحجاج داخل فلسطين وأيضا في دول عربية وإسلامية أخرى كما ووضعنا لكم في اسفل هذه المقالة فضل أداء مناسك الحج .

ونشير لكم في هذه المقدمة التي نشرح فيها دعاء السفر إلى الحج مكتوب ومستجاب pdf إلى أن الفريق وفي مقالات أخرى يخصصها عن موسم الحج 2023 اذ ان المملكة العربية السعودية قد استعد لاستقبال الملايين من الحجاج امام عن التفاصيل فقد جاءت على النحو الآتي :

دعاء السفر إلى الحج مستجاب بصيغة pdf

ولقد وضعنا لكم بعد هذه المقدمة على الفور دعاء السفر إلى الحج مستجاب ويترتب عليكم في قراءة ما يلي

أولا: في الدعاء الأول "اللهم ارزقنا وارزق كل مسلم يريد أن ينال زيارة بيتك، اللهم إني أستودعك كل الحجاج المسلمين، اللهم تقبل دعائهم، اللهم اجعل حجهم سهلًا، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين إنك بالإجابة قدير".

ثانيا: في الدعاء الثاني "اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وأنت راضٍ عنا وارزقنا حسن الخاتمة وأدخلنا جنة الفردوس مع الأبرار وأجرنا من النار أنا وكل من قال آمين يا رب العالمين".

ثالثا: في الدعاء الثالث "أسأل الله أن يتقبّل من كل الحجاج دعائهم وصلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن وأن يرزقنا الذهاب إلى الحج يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك بالإجابة قدير".

دعاء السفر إلى الحج مكتوب

كما ووضعنا لكم باقي ادعية السفر إلى الحج وهي التالي :

أولا: في الدعاء الأول : "اللهم لك الحمد لا إله إلّا أنت المنّان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حيّ يا قيّوم أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقني زيارة بيتك الحرام عاجلًا غير آجل وزيارة قبر رسولك -صلّى الله عليه وآله وسلّم- يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك بالإجابة قدير".

ثانيا: في الدعاء الثاني من السفر إلى الحج ، "اللهم إني أسألك بفضلك ومنتك، أن تمن علينا بزيارة بيتك الحرام والحج فيه، وأن تقدر لنا القيام بالطواف والوقوف بعرفات، وزيارة قبر نبيك المصطفى -صلّى الله عليه وآله وسلّم- يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك بالإجابة قدير".

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فضائل الحج

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات فضائل الحج وهي : أولا :فضل الأعمال أو من أفضل الأعمال

ثانيا: من فضائل الحج انه مغفرة الذنوب .