أجواء "مزعجة ".. طالع طقس فلسطين حتى نهاية هذا الاسبوع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:31 م
11 يونيو 2023
طقس فلسطين اليوم والايام المقبلة شهر يونيو 2023
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

كشف الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، اليوم الاحد 11-6-2023، عن حالة الطقس فلسطين خلال الأيام المقبلة القليلة من هذا الأسبوع الجاري.

وقال العلامي، في بوست نشره عبر صفحته على الفيسبوك: إن "الأراضي الفلسطينية ستشهد يوم الثلاثاء، أجواء حارة ومغبرة"، ووصف هذه الأجواء بـ"المزعجة".

وأضاف الراصد الجوي، أنه لا يستبعد هطول الأمطار فوق بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة، توقع ان تصل في هذا اليوم إلى 30 درجة مئوية، بينما تنخفض يوم الأربعاء وتصل إلى 28، والخمس بنفس الدرجة.

وتعاود ترتفع درجات الحرارة، الجمعة، وتصل فيها إلى 30.

 

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات