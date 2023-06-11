أجواء "مزعجة ".. طالع طقس فلسطين حتى نهاية هذا الاسبوع

كشف الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، اليوم الاحد 11-6-2023، عن حالة الطقس فلسطين خلال الأيام المقبلة القليلة من هذا الأسبوع الجاري.

وقال العلامي، في بوست نشره عبر صفحته على الفيسبوك: إن "الأراضي الفلسطينية ستشهد يوم الثلاثاء، أجواء حارة ومغبرة"، ووصف هذه الأجواء بـ"المزعجة".

وأضاف الراصد الجوي، أنه لا يستبعد هطول الأمطار فوق بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة، توقع ان تصل في هذا اليوم إلى 30 درجة مئوية، بينما تنخفض يوم الأربعاء وتصل إلى 28، والخمس بنفس الدرجة.

وتعاود ترتفع درجات الحرارة، الجمعة، وتصل فيها إلى 30.