الدفاع التركية: مقتل جنديين في شمال العراق

لقي جنديان تركيان، اليوم الأحد 11-6-2023، مصرعهما شمال العراق، جراء انفجار عبوة ناسفة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان رسمي: "أصيب جنديان تركيان، اليوم الأحد، شمال العراق، جراء انفجار عبوة ناسفة".

وأضافت الدفاع التركية: "العبوة زرعت في منطقة عمليات "المخلب- القفل" من قبل أعضاء حزب العمال الكردستاني، وتم نقلهما إلى المشفى سريعا إلا أنهما لم ينجوا من إصاباتهما".

ويُشار إلى أنه انطلقت عملية "المخلب القفل" التركية شمال العراق في شهر أبريل من العام 2022، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لحزب العمل الكردستاني في المنطقة.