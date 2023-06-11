بالفيديو موسكو تعلن تفجير زوارق اوكرانية في البحر الأسود

فجرت وحدات من البحرية الروسية، اليوم الاحد، زوارق هجومي أوكرانية في البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أحبطت محاولة اوكرانية لاستهداف سفينة روسية "بربيازوفه" تابعة لأسطول البحر الأسود.

وذكرت الدفاع الروسية، ان قوات كييف استخدمت في الهجوم الجديد 6 قوارب سريعة مسيرة عن بعد، حيث جرى تدميرها بنيران أسلحة السفينة على بعد 300 كيلو متر جنوب شرق سيفاستوبول.

وأوضحت أن سفينة "برييازوفه" كانت تقوم بمهام مراقبة الوضع وضمان الأمن على طول "السيل التركي" و"السيل الأزرق"، لخطوط أنابيب الغاز في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود.

ولم سفر هذا الهجوم عن أي أضرار كما أن السفينة لم تتعرض لأي إصابات، وفق الوزارة.

صد هجوم الزوارق البحرية عالية السرعة وهي مسيرة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أثناء محاولة فاشلة للهجوم على سفينة أسطول البحر الأسود "بريازوفي" https://t.co/iq1Kdy5Fcr pic.twitter.com/46cJfI9BxW — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) June 11, 2023

يُشار إلى ان وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، أواخر الشهر الماضي، عن احباط سفينة الاستطلاع الروسية "ايفان خورس" هجومًا اوكرانيًا استخدمت فيه قوارب مسيرة مفخخة في البحر الأسود.