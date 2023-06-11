يبحث الكثير من المنابعين في هذه الأوقات عن موعد عيد الأضحى المباك لعام 2023، حيث لم يتبقى الكثير على حلول عيد الأضحى، وبدأ العد التنازلي لهذه الأيام، في ظل بحث كبير من المتابيعن عبر محركات البحث عن موعد العيد.

وحرصاً منا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد المتابعين بموعد عيد الأضحى المبارك 2023، وأي تغييرات قد تطرأ نقدم لكم هذا المقال متى موعد عيد الأضحى المبارك 2023 – 1444، وهو سيجيب عن كافة التساؤولات التي تدور في ذهن المتابعين عن موعد عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023-1444

أفصحت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى، عن موعد ميلاد هلال شهر ذو الحجة للعام 14440 2023.

هلال ذو الحجة

ووفقاً للمعهد، فإن هلال ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا، والذي يوافق 2023/6/18، وهو يوم الرؤية واستطلاع الهلال.





وقال المعهد القومي للحسابات الفلكية: "يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31) - 37 دقيقة).

وفي باقي العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 - 44 دقيقة)، وتكون غرة شهر ذو الحجة ١٤٤٤هـ فلكياً يوم الاثنين 2023/6/19





وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023

وبحسب المعهد فإن وقفة عرفات لعام 1444 هجريا فلكياً، ستكون يوم الثلاثاء 27- 6 - 2023 ، فيما يكون عيد الأضحى المبارك لعام فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

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