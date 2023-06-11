إنتر ميلان يستهدف ضم أحد لاعبي برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كيسي طلب من برشلونة البقاء للموسم المقبل، لكن ردت عليه الإدارة بأنه لن يحصل على دقائق في المباريات إذا رفض الرحيل.

و قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "يسعى برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي لإبرام صفقة تبادلية في ظل رغبة الأخير بالحصول على خدمات أحد نجوم الأول في فترة الانتقالات الصيفية".

ومن المقرر أن يجتمع إنتر ميلان مع برشلونة الأسبوع القادم لمناقشة صفقة لاعب وسط الأخير، فرانك كيسي.

ويسعى الإنتر لضم كيسي من خلال صفقة تبادلية، وقد عرض أسماء مثل مارسيلو بروزوفيتش ودينزيل دومفريس وخواكين كوريا للانتقال إلى برشلونة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن بروزوفيتش أكثر لاعب محبوب في برشلونة من القائمة المعروضة، كما تابعه مسؤولو البارسا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أنه حتى الآن يفضل برشلونة بيع كيسي وليس انتقاله عبر صفقة تبادلية.

وكشفت "موندو" أن كيسي طلب من برشلونة البقاء للموسم المقبل، لكن ردت عليه الإدارة بأنه لن يحصل على دقائق في المباريات إذا رفض الرحيل.

ويُشار إلى أنه سيكون انتقال كيسي إلى إنتر بمثابة خيانة، لأنه ارتدى قميص منافسه ميلان لمدة 5 مواسم، قبل التوقيع مع برشلونة.