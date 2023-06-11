مسؤولون "إسرائيليون": فرصة الاتفاق بين واشنطن وطهران تزداد

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 11-6-2023، أن فرصة إجراء اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تزداد".

وقالت وسائل الإعلام العبرية: "إن الأميركيين أجروا محادثات مع الإيرانيين بواسطة دولتين خليجيتين، عُمان وقطر". على حد قولها.

وتابعت: "المحادثات غير مباشرة، بل عبر وسطاء، لافتةً إلى أنّ الأميركيين غيّروا الجهة المسؤولة عن الاتصالات مع الإيرانيين، من روبرت مالي إلى بيرت ماكغورك، الذي يُعتبر مقرّباً من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان".

وفي أعقاب ذلك سيجتمع وزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي"، يؤاف غالانت، مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس المقبل، في دولة أوروبية؛ بسبب منع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وزراءه من عقد اجتماعات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية في الولايات المتحدة، إلى أن يتلقّى دعوة إلى البيت الأبيض.

وقالت وسائل الإعلام: "الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، لا تتصل فقط بالملف النووي، بل تتناول أيضاً ملفات أخرى، مثل تبادل سجناء ومحاولة التوصل إلى تفاهمات هادئة في شتى المجالات". على حد قولها.

وبدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنّ طهران غير متحمسة للتوصل إلى اتفاقٍ مرحلي، وهي تريد العودة إلى الاتفاق الأصلي، علماً أن الأميركيين، من جهتهم، يعارضون العودة إلى الاتفاق الأصلي، "لعلمهم أنه لن يمرّ مرور الكرام لدى الرأي العام الأميركي".

وقالت الصحيفة العبرية: "الأميركيين يريدون التوصل إلى اتفاقٍ جديد أطول وأقوى، لكن التقدير في "إسرائيل" هو أن الإيرانيين لن يوافقوا على ذلك لأن الاتفاق الحالي من المفترض أن تنتهي صلاحية بعض أجزائه الأساسية في سنة 2025".