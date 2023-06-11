قصة مغنية تفسد الذوق العام في السعودية 2023 - فنانة تثير ضجة برقصها في المملكة اليوم

قصة مغنية تفسد الذوق العام في السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاحد 11-6-2023 ، أثارت فنانة ( مغنية ) سعودية جدلا واسعا بين المواطنين في المملكة بعد اقامتها حفل غنائي على احدى المسارح ولقد نبذ هؤلاء الفنانة التي قدمت نفسها بطريقة غير لائقة ترفضها عادات وتقاليد إذ طالبوا الجهات الرسمية بوقف ما وصفوه بهذه المهزلة .

فريق فلسطين اليوم الاخباري قام في نقل ما حدث من هذه الفنانة السعودية وما تلاها من ردود فعل على المستوى الشعبي الذي ترجم في تغريدات رقمية على المنصات التالية : (الفيسبوك ، تويتر، انستغرام، تيك تيوك) وغيرها .

اليوم الذوق العام في السعودية اليوم

وتم تداول عبارة الذوق العام على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على تويتر بعد انتشار فيديو لإمراه تقوم بالغناء والرقص بلباس غير لائق بالنقاب .

وظهرت الفنانة أو المغنية في تقديم غناء مع رقص بعض الأشخاص على المسرح وسط حضور لافت من الجمهور السعودي.

مغنية تفسد الذوق العام في السعودية

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات مقطع الفيديو لهذه الفنانة وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في المتابعة .

هذي وين الذوق العام عنها pic.twitter.com/ldZjW4SYSe — Debris (@lii92li) June 11, 2023

تفاصيل الذوق العام على تويتر

عبير علقت : "مخلفات الصحوه يبغون الناس تلبس حسب مزاجهم بحجة الذوق العام لهم : أنتهى زمنكم يا مخلفات سعيد بن فروه وزمن الوصاية ولى بلا رجعة فتعايشوا مع الناس باحترام قناعاتهم أو قروا في بيوتكم لا يطق فيكم عرق ولها : ارقصي واستانسي ودعي الصياح لهم ".

هيئة الترفيه في مملكة قرن الشيطان تدير الدعوة إلى الإنحلال الأخلاقي ونشر الدعارة والمجون وتسخّر لهذا وسائل ضخمة جدًا#جدارات #الذوق_العام pic.twitter.com/LDWgzS7V14 — ali (@alialmHuu) June 11, 2023

خلود علقت : "عندما لا يترك الشعب يقيم سلوكه الذي يؤمن به و يصبح #الذوق_العام يستطيع ان بجبر الشواذ و الثقافات التي تعد دخيله او مستورده تتوقف بدون سلطه الدولة التي احدثت تبلد واعاقه لكل ابداع بل ملأ الفراغ المراهقين و تفحيط هيئة المنكر لأجل الإثارة وتم القبض واطلاق بعد٣ايام ".

بهذا الشكل والانحطاط يستهدفون مناطق القرى والأرياف في بلاد الحرمين..

لتشويه النقاب وتشجيع البنات على نزع العباية، والانخراط في مشروع بن سلمان .#خميس_مشيط #فرجت_سجين_31عام#انمار_الحايلي #الذوق_العام#استديو31 pic.twitter.com/8qLSxkIXK4 — مصطفى محمود (@Mustaffa2022) June 11, 2023

حساب نورة علق على الذوق العام بالسعودية : "وش المسخرة وقلة الحياء وين قانون الذوق العام عن المسخرة مغطيه من فوق ومن تحت كأنها عاريه ولا المقصد الاستهزاء بالنقاب امنعوا التشويه البصري اللي انتشر في بلادنا بشكل فضيع المفروض يكون فيه رقابه على الاحتفالات ما هو كل على هواءه ".

حساب نفقات هيئة الترفيه علق: "المطالبة بمحاسبة هذه المرأة بحجة مخالفة الذوق العام أمر سخيف للغاية.. وكأنها ظهرت بهذا الشكل بطريقة فردية والتقطها الكاميرات دون علمها.. هذه المرأة ظهرت بفعالية رسمية ومرخصة، ويصفق لها الرجال بحضور الأمن العام، وأمضت ليلة طويلة تتراقص وتتمايل وتغني، دون أي استنكار ".