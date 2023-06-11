الصحة الفلسطينية تعلن إرسال بعثة طبية لرعاية الحجاج

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ان الوزارة أرسلت بعثة طبية لرعاية حجاج بيت الله الحرام الفلسطينيين.

وقال وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحفي: إن "وزارة الصحة أرسلت بعثة طبية لرعاية الحجاج الذين يتوجهون إلى الديار المقدسة غدا الثلاثاء".

وأضافت الكيلة، البعثة تشمل مختلف التخصصات الطبية لتقديم الخدمات الصحية لهم.

وأكدت أن الوزارة زودتها بكافة الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

ومن المقرر أن يبدأ الحجاج الفلسطينيين في ربوع الوطن، وعددهم 6600 حاج بالسفر، غدًا، إلى السعودية لأداء مناسك الحج.