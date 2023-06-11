27 قتيلاً بأمطار غزيرة في باكستان

أدت أمطار غزيرة تبعتها رياح عاتية لمقتل 27 شخصاً بينهم ثمانية أطفال، اليوم الأحد، في شمال غرب باكستان.

وكانت ضربت العواصف أربع مناطق في إقليم خيبر بختونخوا في وقت متأخر، أمس السبت، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المناطق الأربع.

وبدوره، قال المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث تيمور علي خان: "إن 12 شخصا على الأقل دفنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم، وأن أكثر من 140 شخصا جرحوا ونفق أكثر من مئتي رأس من الماشية".

وفي الإطار، يشق إعصار طريقه عبر بحر العرب باتجاه سواحل باكستان والهند ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة نهاية الأسبوع.

من جانبها، قالت وكالة إدارة الكوارث الأحد: "إن الإعصار يمكن أن يجلب رياحا وعواصف وفيضانات في المدن اعتبارا من مساء الثلاثاء مع اقترابه من المنطقة."

وفي الهند المجاورة، ذكرت إدارة الأرصاد الجوية "أن العاصفة ستعبر على الأرجح منطقتي سوراشترا وكوتش بولاية غوجارات غرب البلاد بالتزامن مع مرورها على السواحل الباكستانية المجاورة ظهر الخميس".

وحذرت إدارة الأرصاد من "أن العاصفة ستصل على الأرجح إلى اليابسة "كإعصار شديد جدا ترافقه رياح شدتها بين 125 و135 كيلومتر في الساعة، وقد تصل سرعتها إلى 150 كيلومتر في الساعة".

جدير ذكره أنه شهدت باكستان العام الماضي أمطارا موسمية غير مسبوقة في الصيف أغرقت أكثر من ثلث البلاد بالمياه، وألحقت أضرارا بمليوني منزل وتسببت بمصرع أكثر من 1700 شخص.