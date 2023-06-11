لاعب عربي في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا 2023.. من هو؟

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأحد، عن التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم (2022-2023).

وكان أسدل الستار على بطولة دوري الأبطال، مساء أمس السبت، بتتويج مانشستر سيتي باللقب الأول في تاريخه.

وجاء ذلك على حساب إنتر ميلان الإيطالي، إثر فوزه بهدف وحيد، في النهائي الذي جمعهما على ملعب ""أتاتورك الأولمبي" بمدينة اسطنبول التركية.

ودخل أربعة لاعبين من مانشستر سيتي في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا، وهم البرتغالي روبن دياز والسويسري مانويل أكانجي في خط الدفاع، مع البلجيكي كيفين دي بروين في خط الوسط، خلف المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف البطولة برصيد 12 هدفا.

وكانت المفاجأة في وجود اللاعب الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول ضمن التشكيلة المثالية، رغم أن فريقه ودع البطولة مبكرا من دور الـ16 بالخسارة ذهابا وإيابا أمام ريال مدريد الإسباني.

ونقدم لكم في ما يلي التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا 2023:

- حراسة المرمى: الكاميروني أندريه أونانا (إنتر ميلان)

- خط الدفاع: الإيطالي جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) – الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان) – السويسري مانويل أكانجي (مانشستر سيتي).

- خط الوسط: البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – البرتغالي جواو ماريو (بنفيكا) – الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)