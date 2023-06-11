انتصار الوزير لـ"فلسطين اليوم": أنهينا كافة ترتيبات مكرمة أسر الشهداء وستغادر غزة والضفة يومي 4 و5 من ذو الحجة

أكدت مديرة مؤسسة أسر الشهداء والجرحى إنتصار الوزير، اليوم الأحد11/6/2023م، انهاء كافة الترتيبات اللازمة بشأن حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء والأسرى والجرحى في فلسطين والبالغ عددها (1000 حاج).

كما أكدت الوزير خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المكرمة تم توزيعها على ثلاثة أقسام، القسم الأول لمؤسسة رعاية أهالي الشهداء 400 حاج موزعة على 300 أسرة شهيد بالتساوي، و100أسرة جريح في الضفة وغزة بالتساوي.

وأضافت:" أن القسم الثالث موزع لأسر الأسرى وتم اختيارهم بالتساوي بين قطاع غزة والضفة، فيما القسم الثالث لمكتب الرئيس، وتم من خلاله (مكتب الرئيس) اختيار 200أسرة شهيد من غزة والضفة بنفس معايير الاختيار المعمول بها كل عام".

وأشارت إلى أن أسماء الشهداء التي تم اختيارها لمكرمة خادم الحرمين الشريفين للعام الحالي 2023م، وصلت لكشوفات شهر 6 من عام 2006م، لافتة إلى أن نسبة محدودة من أسر الشهداء القدامى قبل عام 2000 سيتم ادراجها ضمن المكرمة.

وبشأن موعد مغادرة قوافل مكرمة خادم الحرمين الشريفين، أوضحت أن موعد مغادرة المكرمة من الضفة الغربية سيكون يوم الجمعة 23/6 (4 ذو الحجة)، ويوم24 السبت(5 ذو الحجة) سيغادر أهالي قطاع غزة ، حيث ستحضر طائرتين إلى مطار القاهرة ومثلها إلى مطار عمان الدولي

وسيغادر يوم غدٍ الإثنين أولى قوافل حجاج فلسطين من قطاع غزة عبر معبر رفح ولمدة ثلاثة أيام بواقع ثلاث رحلات يومياً، بحسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.