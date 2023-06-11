بث مباشر مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في اياب نهائي دوري أبطال أفريقيا سيحاول الأهلي المصري الليلة الحفاظ على نظافة مرماه أمام الوداد لتحقيق الفوز والانتصار في هذه المباراة، خاصة وأن الأهلي المصري مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 2/1 للأهلي المصري الذي لعب على أرضه في العاصمة المصرية القاهرة، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث على رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوداد الرياضي المغربي في نهائي أبطال أفريقيا وذلك من باب تسهيل عليكم عمليات البحث التي سيشهدها محرك قوقل خلال الدقائق القليلة المقبلة.

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