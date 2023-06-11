تقرير هدايا الحجاج.. ميزانية ترهق جيوبهم والعادة تغلب!

على قدم وساق تجري استعدادات حجاج بيت الله الحرام في قطاع غزة، قبل يوم من مغادرتهم الى الديار الحجازية، لأداء فريضة الحج لهذا العام 2023.

ومن المقرر أن يغادر حجاج قطاع غزة، الى الديار الحجازية ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين، عبر معبر رفح البري، حيث أعلنت هئة المعابر في وزارة الداخلية أن عمل المعبر سيخصص للحجاج من الاثنين حتى الخميس القادم.

ومن أهم وأبرز الأمور التي يسعى الحجاج لتجهيزها قبل سفرهم الى السعودية، الهدايا المتعلقة بالحج، حيث يولي الحجاج أهمية كبرى لشراء ما يلزمهم من الهدايا قبل أن يغادروا الى الحج، على الرغم من انها تكبدهم تكاليف باهضة، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها سكان القطاع المحاصر منذ أكثر من 7 سنوات على التوالي.

ورغم تكلفتها العالية، الا أن هدايا الحجاج عادة وتقليد مهم في موسم الحج، إذ يعكف الحجاج على شراء ما يلزمهم من الهدايا المناسبة، سواء كان الحاج رجل أو امرأة، فلكل اختياراته الخاصة.

وبلغت تسعيرة الحج في قطاع غزة لهذا العام 1444هـ / 2023م، (3360) دينار أردني.

ويقول عطية نشبت، صاحب معرض الوقار للوازم الحجاج والمعتمرين إنه بدأ بتجهيز ما يلزم الحجاج من هدايا وأغراض مطلوبة سواء كانت للهدايا، أو مستلزمات.

وأشار نشبت في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" إن كافة البضائع التي يحتاجها الحجاج، والهدايا المناسبة لهم من سجادات صلاة وأثواب صلاة، ودشداشات رجالية أصبحت جاهزة ومتوفرة بجميع انواعها، مشيراً الى ان الطلب على هذه الاصناف بدأ بالفعل وهناك طلب جيد على الكثير من هدايا الحجاج.

وحول طبيعة أسعار هدايا الحجاج لهذا العام، اوضح نشبت بأن الأسعار في المتناول، مع ارتفاع بسيط في الأسعار لهذا العام، مقارنة مع الأعوام الماضية، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والضرائب، اضافة الى ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل.

وكان رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف أكد أن الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام في قطاع غزة سيغادرغدا الاثنين عبر معبر رفح متوجّهًا إلى مطار القاهرة الدولي وصولا للمملكة العربية السعودية.

ووفقاً للمكتب الاعلامي، فستتوزّع مغادرة الحجاج البالغ عددهم 2668 حاج على مدى أربعة أيام، ويرافقهم في رحلتهم البعثات المعتمدة (الإدارية، الوعظية، الطبية، الإعلامية) لخدمة الحجيج والقيام على راحتهم وتسهيل إتمام المناسك.

ولفت الى أن الجهات الحكومية أنهت وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والشئون الدينية إجراءاتها لانجاح هذا الموسم، بدءً من القرعة العلنية، مرورا بالحصول على التأشيرات اللازمة، وإتمام عقود النقل الجوي والبري بمصر والسعودية، وترتيب البعثات المصاحبة، وصولا لحجز السكن في مكة والمدينة، وتجهيزها لاستقبال الحجاج.

وأشار معروف الى أن وزارة الصحة قد أتمت تطعيم الحجاج، وإعداد ملف طبي لكل حاج سيما أصحاب الأمراض المزمنة، واختيار البعثة الطبية.

وأوضح أن وزارة الأوقاف وهيئة المعابر والحدود ووزارة الداخلية والأمن الوطني ستقوم بمتابعة ترتيبات وداع ومغادرة أفواج الحجيج من قطاع غزة، وإنهاء إجراءات سفرهم في المعبر الفلسطيني بسهولة ويسر.