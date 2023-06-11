جيش الاحتلال يعلن وصول عدد من قادته للقاهرة لهذا السبب..!

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد11/6/2023م، وصول عدد من قادته للعاصمة المصرية القاهرة بزعم استكمال التحقيق المشترك مع مسؤولين في الجيش المصري حول عملية اطلاق النار قرب الحدود المصرية والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود "إسرائيليين".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح صحفي :" وصل إلى القاهرة كل من قائد المنطقة الجنوبية اليعازر تولدانو ورئيس لواء العلاقات الدولية أفي ديفرين ورئيس لواء العمليات في شعبة الاستخبارات، لمواصلة التحقيق المشترك مع مسؤولين في الجيش المصري حول عملية الحدود المصرية".

ومساء امس السبت10/6/2023م، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، موعد تقديمه التقرير النهائي في الحادثة الأمنية على الحدود المصرية والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود "إسرائيليين".

وبحسب القناة 13 "الإسرائيلية"، فإن الجيش "الإسرائيلي" يستعد يوم الثلاثاء القادم ليقدم إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، التقرير النهائي في الحادثة الأمنية على الحدود المصرية والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، قبل عرضه على الجمهور.

وقتل ثلاثة جنود "اسرائيليين" وأصيب آخرون جراء حدث عملية اطلاق نار وقعت قرب الحدود المصرية - "الاسرائيلية" الأسبوع الماضي، نفذها المصري محمد صلاح أحد أفراد الجيش المصري على ثلاثة مراحل قتل فيها اثنين من الجنود الإسرائيليين في أول مرحلة فيما قتل الثالث في مرحلة ثانية واستشهد في الأخيرة بعد اصابته عدداً من جنود الاحتلال.