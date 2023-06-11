جيش الاحتلال يطلق قنابل الغاز نحو متظاهرين على الحدود مع لبنان

استهدف جيش الاحتلال، اليوم الأحد، متظاهرين لبنانيين بقنابل الغاز المسيل للدموع، في منطقة تلال كفرشوبا‬ على الحدود الجنوبية للبنان.

وأفادت تقارير صحافية بأن محتجين لبنانيين من أهالي قريتي كفرشوبا والعرقوب وقرى حدودية أخرى جنوبي البلاد، احتشدوا بمنطقة تلال كفرشوبا‬ على الحدود مع فلسطين المحتلة، رفضًا لتجريف جيش الاحتلال أراض لهم بالمنطقة.

وذكر شهود عيان أن المحتجين اقتربوا من إحدى الدبابات "الإسرائيلية" بالمنطقة منعًا لعملية تجريف تقوم بها القوات الإسرائيلية، وعلى إثر ذلك استهدفهم جنود الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

ومنذ صباح الجمعة الماضي، تشهد بلدتا كفرشوبا والعرقوب على الحدود الجنوبية للبنان، مواجهات بين متظاهرين وجيش الاحتلال إثر إطلاق الأخير قنابل دخانية ومسيلة للدموع على محتجين رافضين تجريف الجيش أراض لهم.

وجاءت هذه المظاهرة تضامنا مع الراعي إسماعيل ناصر من كفرشوبا، وسط استنفار كبير للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "يونيفيل".

والأربعاء، أوقف الراعي اللبناني إسماعيل ناصر من كفرشوبا عمل جرافة "إسرائيلية" بجسده، في مرتفعات البلدة، خلال عملية تجريف كانت تقوم بها في أرضه، بحجّة العمل خلف خط الانسحاب، حسب قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله".

وكان جيش الاحتلال قد زعم، الجمعة الماضي، أن التوتر بدأ "عندما عرقل لبنانيون بشكل متعمد أعمالا ينفذها الجيش في الجانب "الإسرائيلي"، وتم إبعادهم بوسائل لتفريق المظاهرات".