هل ستصرف المنحة القطرية نهاية الأسبوع الجاري؟

لا تزال المنحة القطرية 100دولار، تشغل بال الكثيرين في قطاع غزة، خاصة مع عدم الإعلان عن موعد صرفها لشهر 6-2023، مع قرب انقضاء النصف الأول من الشهر الجاري، والذي أكد السفير القطري محمد العمادي وفق اعلان رسمي أن صرف المنحة سيكون خلال النصف الأول من شهر يونيو-2023م.

والمنحة القطرية تصرف بشكل شهري بواقع 100دولار لـ100ألف عائلة وأسرة فلسطينية فقيرة في قطاع غزة منذ العام 2018م، لكن الشهر الماضي 5-2023م، لم تصرف المنحة القطرية 100دولار لعدة أسباب أبرزها منع الاحتلال الإسرائيلي من إدخالها تحت حجج واهية لا أساس لها من الصحة، والتي دائما ما يستخدمها ضد قطاع غزة في اطار التضيق عليهم وزيادة الحصار "الإسرائيلي" المفروض منذ عام 2007، والذي اثر على كافة مناحي الحياة سواء المعيشية او الاقتصادية.

ونهاية شهر مايو الماضي، أعلن السفير العمادي أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين السفير أن عملية التوزيع ستتم بنفس الآلية من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

بدورها، أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية بغزة، أن المنحة القطرية كما هي وسيتم صرفها وفق ما أعلنت اللجنة القطرية منتصف شهر يونيو، مبينة أن هذه الدفعة لا يوجد بها أسماء جديدة.

وبالتزامن مع ذلك، رجحت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يتم صرف المنحة القطرية يوم الأربعاء المقبل بواقع 100دولار لـ100ألف أسرة غزية فقيرة.

وتوقعت المصادر أن يتم البدء في ارسال الرسائل الخاصة بكود استلام المنحة المالية القطرية والتي تصرف من المحال التجارية ومعارض الاتصالات بقيمة 310شيكل خلال الـ48ساعة المقبلة.